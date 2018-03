RMC SPORT - Lanna: "Sampdoria, serve una reazione. Anche in trasferta"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Raggiunto da RMC Sport in occasione di un evento di beneficienza in quel di Alassio, Marco Lanna ha commentato la corsa all'Europa League della Sampdoria: "Non è facile. Il Milan sta facendo molto bene, l'Atalanta si concentrerà per tornare in Europa League. Mentre loro sono in ripresa la Sampdoria è in difficoltà, bisogna vedere quanto ci metterà per riprendersi. Mi aspettavo una reazione contro l'Inter, ora l'aspetta una trasferta, dove finora ha fatto maluccio. Vediamo se ci darà una reazione".

Sull'Italia.

"Penso che non si possa giudicare questa gara contro l'Argentina: è cambiato allenatore, il progetto deve ripartire con un obiettivo di lungo termine. Bisogna capire se sarà Di Biagio a portarlo avanti oppure no. In federazione devono capire cosa vogliono fare".