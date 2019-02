RMC SPORT - Larini: "Benatia ha sbagliato a lasciare la Juventus"

© foto di Alessio Alaimo

Fabrizio Larini, ex direttore sportivo anche dell'Udinese, è intervenuto nel corso dell'RMC Sport Live Show: "Le grandi squadre non hanno fatto granché sul mercato anche perché la sessione invernale è funzionale soprattutto per chi non ha operato bene in estate. Tra le più blasonate quella che ha fatto i due movimenti più importanti è il Milan con Paquetà e Piatek".

A Udine ha conosciuto bene Benatia, lei che pensa del giocatore che ha lasciato la Juventus da pochi giorni?

"Per me ha fatto una scelta sbagliata. Ha fatto delle valutazioni soprattutto economiche visto che è andato a giocare in un campionato non paragonabile con quelli europei. Sicuramente ha fatto questa scelta per motivi economici. Dal punto di vista tecnico sportivo non approvo la sua mossa".

Sarri se lascia il Chelsea può tornare in Italia?

"Per me può restare in Inghilterra. E' un bravo allenatore che sa far giocar bene le sue squadre e poi il Chelsea deve avere pazienza, non possono cambiare sempre allenatore. Non vedo perché dovrebbero cambiare Sarri".

Cosa pensa dell'impatto di Muriel con la Fiorentina?

"Il fatto che abbia fatto due partite alla grande non deve meravigliare perché ha le qualità del campione, qualità sia tecniche sia fisiche. Ha tutto per essere un grande giocatore. C'è da augurarsi che abbia raggiunto un certo tipo di maturità e che abbia capito che per diventare campioni serve anche lo spirito di sacrificio. Muriel ha tutto per diventare un grande campione".

Lei a Udine ha avuto anche Allan. Che pensa del brasiliano del Napoli?

"Allan è un ragazzo da 10 in pagella anche a livello caratteriale. Fa della generosità una delle sua armi migliori, fa un grande lavoro in campo. Non penso proprio che possa essere rimasto deluso dal mancato trasferimento al Paris Saint Germain".

Monchi è bravo ma che sta succedendo alla Roma?

"In Italia c'è una pressione che non c'è in nessun altro paese e a Roma nello specifico la pressione aumenta ancora di più. Non a caso la Roma ha vinto pochissimo nonostante grandi potenzialità. Diventa difficile avere continuità in una piazza come Roma. La società oggi deve fare le plusvalenze e così facendo è difficile vincere qualcosa".