© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ha deciso Inter-Napoli con un gol in pieno recupero e al termine della gara Lautaro Martinez ha parlato in zona mista ai microfoni anche di RMC Sport: "Un gol importante perché per me e la squadra. Alla fine c'era molto nervosismo ma noi dovevamo vincere di fronte ai nostri tifosi contro la seconda forza del campionato, volevamo questi tre punti. Lavoro ogni giorno al massimo per migliorarmi. Mi mancava tanto il gol perché per un attaccante è sempre importante segnare e sentire la fiducia. Secondo posto? Certamente, ci crediamo. I tifosi si sono sempre comportati bene con me. Tutti i gol per me sono importanti. Dedica? Questa rete la dedico alla mia famiglia e ai tifosi dell'Inter che mi sostengono sempre".