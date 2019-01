RMC SPORT - Laxalt: "Vinto contro un grande Napoli. Avanti così".

© foto di PHOTOVIEWS

Diego Laxalt, esterno del Milan, in zona mista ha parlato anche a RMC Sport della vittoria della squadra in Coppa Italia sul Napoli: "Dobbiamo continuare su questa strada. Con la voglia di far male ma anche con l'attenzione in fase difensiva. Oggi abbiamo vinto contro un grande Napoli. Roma? Questa vittoria è molto importante per noi perché ci dà fiducia nel nostro lavoro. Però la concentrazione non può calare anzi dobbiamo continuare così perché è così che siamo arrivati a questa vittoria. Dobbiamo proseguire con questa mentalità per provare a vincere contro la Roma, altra partita molto importante per noi.