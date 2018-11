RMC SPORT - Lazio, Badelj: "Perdere sarebbe stata una beffa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan Badelj, centrocampista biancoceleste, ha parlato in mix zone dopo Lazio-Milan. Queste le dichiarazioni raccolte da RMC Sport: “Quando pareggi al 90’ è sempre guadagnato. Visto che partita abbiamo fatto, una delle migliori in stagione, è un rammarico. Peccato per non vincere. Perdere sarebbe stata una beffa. Per la partita fatta la vittoria sarebbe stata corretta. Il Milan è una squadra che lotta per la Champions, nella partita succedono gli episodi quando siamo stati in difficoltà per i loro meriti".