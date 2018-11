RMC SPORT - Lazio, Badelj: "Rammarico per i due punti persi"

Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan Badelj ha parlato in mix zone dopo Lazio-Milan. Queste le dichiarazioni raccolte da RMC Sport: “Quando pareggi al 90’ è sempre guadagnato. Visto che partita abbiamo fatto, una delle migliori in stagione, è un rammarico. Peccato per non vincere. Perdere sarebbe stata una beffa. Per la partita fatta la vittoria sarebbe stata corretta. Il Milan è una squadra che lotta per la Champions, nella partita succedono gli episodi quando siamo stati in difficoltà per i loro meriti. Ci siamo preparati per Cutrone, per l’assenza di Higuain. Tutto va nella preparazione tattica della partita, non siamo andati oltre. Mi sono sentito bene in campo, finalmente mi sento pronto per dimostrare quello che valgo. Vincere sarebbe stato importante vista la sconfitta della Roma, dobbiamo guardare avanti. Con le big non riusciamo a vincere perché non abbiamo fatto più del Milan, ci proviamo sempre, proviamo ad essere più lucidi nelle occasioni ma poi non va sempre come si vuole. Il punto di oggi è importante, ma c’è rammarico per i due punti persi”