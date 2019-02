RMC SPORT - Lazio, Cataldi: "Due vittorie che sistemano la classifica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, dopo la gara vinta contro l'Empoli in campionato ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport: "Siamo riusciti a risistemare la classifica e ora pensiamo all'Europa League. Il mio è stato un ingresso difficoltoso perché c'era tanto lavoro sporco da fare in mezzo al campo. Eravamo molto stanchi per questi impegni così ravvicinati. Sono felice di aver dato una mano alla squadra in un momento delicato. Il risultato è quello che conta e siamo riusciti a vincere sia con l'Empoli sia con il Frosinone. Siviglia? Abbiamo sensazioni positive. Affrontiamo una grande squadra ma anche il Siviglia si deve preoccupare di affrontare una Lazio che in Europa ha sempre detto la sua. E' una sfida aperta".