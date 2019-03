© foto di www.imagephotoagency.it

Ha segnato il terzo gol della Lazio nel derby contro la Roma e a fine partita Danilo Cataldi ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport: "Ho visto la rete che si muoveva nonostante un tiro irresistibile poi non ci ho capito più niente, avevo solo voglia di correre ed esultare. E' la notte più bella per me da quando gioco a calcio. Era un momento delicato per noi perché non si segnava molto e non si vinceva contro le grandi mentre oggi è arrivato un risultato perfetto proprio per mettere a tacere queste voci. Nell'esultanza c'era tanta felicità anche perché è il mio primo gol nel derby e avevo tanta voglia di festeggiare con i tifosi e i compagni. Siamo un bel gruppo. Dormirò sereno stanotte perché abbiamo vinto 3-0 contro la Roma. Nazionale? Penso sia una conseguenza delle prestazioni che si fanno in campo. Io do il massimo in qualsiasi situazione poi vedremo quello che accadrà".