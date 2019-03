© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joaquín Correa grande protagonista nella vittoria della Lazio nel derby contro la Roma ha parlato nel dopo gara anche a RMC Sport: "Sono andato nello spazio, Immobile mi ha dato una grandissima palla, stavo per tirare in porta quando mi hanno tirato un calcio da dietro. Oggi avrei voluto tanto segnare ma l'importante è che vinca la squadra. Crediamo al quarto posto e questo è il nostro obiettivo anche se non sono arrivati alcuni risultati che meritavamo. Ora dobbiamo cercare di vincerle tutte cercando di scendere in campo sempre con lo spirito giusto. Vincere il derby ti dà qualcosa in più e questo è un colpo importante per continuare a vincere".