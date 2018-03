RMC SPORT - Lazio, Diaconale su De Vrij: "Solo un controllo burocratico"

Ospite di RMC Sport, il portavoce della Lazio Arturo Diaconale ha commentato la notizia della convocazione di Stefan De Vrij innanzi alla procura antidoping: "È semplicemente una questione di ordine burocratico, che non riguarda eventuali alterazioni nelle analisi delle urine di De Vrij. È un ragazzo perbene, che non corre rischi da questo punto di vista. In occasione di Lazio-Verona ha fatto l'esame due volte con due kit diversi, probabilmente non ha firmato i documenti alla fine dei due kit".

Quindi un problema solo burocratico.

"Assolutamente sì. Capisco che ci si metta subito in allarme, ma è ingiustificato".

La notizia è arrivata assieme alla notizia della positività di Joao Pedro.

"Sono due cose distinte e separate".