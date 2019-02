RMC SPORT - Lazio, Leiva: "Partita dominata ma non abbiamo segnato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha parlato anche ai microfoni di RMC Sport dopo il pareggio contro il Milan per 0-0 nell'andata della semifinale di Coppa Italia: "Abbiamo creato alcune occasioni, abbiamo dominato ma alla fine lo 0-0 non è male. Andremo a Milano con fiducia per trovare un gol e andare in finale. Stiamo segnando di meno ma abbiamo anche concesso meno, dobbiamo solo trovare un equilibrio. Abbiamo creato alcune occasioni oggi ma non abbiamo segnato. Ora però stiamo tranquilli perché tra un mese e mezzo ci sarà il ritorno. Ora andiamo a casa e da domani pensiamo al derby. L'anno scorso avevamo pareggiato a Milano e poi in casa abbiamo giocato con un po' di paura di concedere un gol. Stasera non abbiamo segnato ma con lo 0-0 è ancora tutto aperto. Posto Champions? Con la Roma sarà uno scontro diretto. Siamo un po' dietro ma dobbiamo continuare a crederci fino alla fine perché abbiamo la squadra per recuperare i punti che ci mancano. Dobbiamo respirare un attimo dopo la gara di questa sera e da domani penseremo al derby e speriamo di giocare una bella partita. La Roma è una squadra forte con grandi giocatori, è un derby importante e sarà una partita in cui dovremo stare molto attenti".