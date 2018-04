RMC SPORT - Lazio, Lulic: "Difficile spiegare cosa è successo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le parole di Senad Lulic, calciatore della Lazio, raccolte da RMC Sport in mixed zone dopo la sconfitta dei biancocelesti con il Salisburgo nella gara di ritorno dei quarti di Europa League: "E' difficile trovare parole per spiegare quello che è successo questa sera. Peccato, siamo partiti bene ma dopo l'1-0 nostro abbiamo smesso di giocare e questa cosa non doveva succedere. Prendere 4 gol in 20 minuti è una cosa incredibile e inspiegabile. Forse sarebbe stato quasi meglio se non avessimo segnato con Immobile, perché eravamo in partita, eravamo concentrati e difensivamente messi bene. Dopo l'1-0 di Immobile forse pensavamo di essere già passati e questo non deve succedere. Soprattutto a questi livelli, perché appena molli un attimo poi rischi di prendere 2-3 gol in pochi minuti. Dopo l'1-1 avevamo un'occasione con Luis Alberto e se facevamo gol diventava un'altra partita. Anche sul 2-1 per loro avevamo sempre il risultato a nostro favore. Dovevamo quindi essere più concentrati e gestire meglio la gara. Avevamo l'esperienza per farlo ma non ci siamo riusciti. Come si riparte adesso? Vediamo. Domenica sicuramente sarà un'altra partita e sappiamo l'importanza del derby. Adesso non dobbiamo crollare mentalmente dopo questa gara, dobbiamo ripartire e fare risultato domenica. Cosa manca a questa Lazio? L'esperienza l'avevamo quindi dovevamo farla sentire e gestire meglio il risultato. Come noi abbiamo tanti giocatori offensivi, creiamo tanto e facciamo tanti gol, dobbiamo anche stare attenti a non prenderli. Siamo una squadra che fa tanti gol ma ne prende anche tanti, dobbiamo essere più bilanciati in qualche situazione come quella di oggi dove eravamo avanti 1-0, che per noi era un risultato perfetto. Se ho detto qualcosa alla squadra? No, adesso la cosa più importante è essere tranquilli e non dire certe cose che forse domani non si direbbero. Dobbiamo restare tranquilli e poi domani ci parleremo tutti, anche con il mister. I tifosi? Sono stati sempre con noi, ci hanno seguito sempre, sia in campionato che in Europa, mi dispiace anche per loro perché sappiamo i sacrifici che fanno per noi. Chiedo scusa a loro".