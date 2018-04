RMC SPORT - Lazio, Lulic: "Immobile? Dispiace. Ma credo nell'obiettivo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni dell'esterno biancoceleste Senad Lulic dopo Torino-Lazio ai microfoni di RMC Sport, direttamente dalla zona mista dell'Olimpico Grande Torino: "Sapendo anche il risultato di ieri sera volevamo per forza questi tre punti per il nostro obiettivo. Giocare una volta a settimana è più facile: c'è più tempo anche per riposarsi. Da due partite non prendiamo gol: è positivo questo. Ora dobbiamo gestire le ultime tre settimane e dare il massimo. Dopo il rigore abbiamo avuto occasioni per segnare, così come dopo il gol dello 0-1. Potevamo anche rischiare di pareggiare o perderla ma è stato importante non prendere gol. Adesso abbiamo più tempo per preparare le partite e recuperare le energie. Immobile? L'abbiamo visto zoppicare, mi dispiace per lui. Spero che torni prima possibile: è un giocatore straordinario e sta facendo una stagione importante. Il calcio però è così. Caicedo è entrato bene in partita, abbiamo anche Felipe Anderson che può giocare lì. Abbiamo fatto un bel passo avanti ma mancano ancora tre partite non facili come Atalanta, Crotone e Inter. Tutto è nelle nostre mani: con questo spirito io ci credo".