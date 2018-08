RMC SPORT - Lazio, Lulic: "Non guardiamo la classifica. Mancato il gol"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

© foto di Federico Gaetano

Nenad Lulic, giocatore della Lazio, ha commentato così in zona mista la gara persa contro la Juventus: “Non siamo arrivati qua già sconfitti, abbiamo creato, provato a fare il nostro gioco, abbiamo avuto occasioni. Dopo una sconfitta è difficile trovare parole giuste, ma noi penso che abbiamo lavorato bene, abbiamo preparato bene la gara. Sappiamo che è difficile giocare qui, ce l’abbiamo messa tutta, dispiace per il risultato, ma lavorando così arriveranno. Siamo partiti bene, abbiamo avuto qualche occasione nel primo tempo. Non trovavamo l’ultimo passaggio, è quello che ci mancava. Solo lavorando possiamo migliorare. Potevamo fare qualcosa di più, di questo sono sicuro, ma non è semplice giocare qua contro una squadra così forte. Sicuramente potevamo fare qualcosina di più. La classifica non la guardiamo, abbiamo appena iniziato, sicuramente non ci aspettavamo due sconfitte, ma adesso arrivano le gare in cui dobbiamo fare punti. Ad Auronzo abbiamo lavorato tanto, è inizio stagione ed è normale che la condizione sia quella giusta. Io penso che non dipenda da noi ma dagli avversari incontrati. Ora giriamo pagina e guardiamo avanti. Dopo una sconfitta si è sempre arrabbiati e delusi. Nessuno è felice, dobbiamo lavorare ed evitare gli errori fatti oggi”.