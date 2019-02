RMC SPORT - Lazio, Lulic: "Possiamo lottare per la Champions"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il terzino Senad Lulic, ha parlato in zona mista della sconfitta della Lazio in Europa League contro il Siviglia in casa soffermandosi anche sul campionato e sull'obiettivo quarto posto: "Io penso che la Lazio può lottare per la Champions e lo faremo come abbiamo fatto lo scorso anno fino all’ultima partita insieme a tutte le altre squadre che concorrono per questo obiettivo, poi vedremo all’ultima giornata".