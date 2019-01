Fonte: dall'inviato Riccardo Caponnetti

Nel corso dell'intervento ai microfoni di RMC Sport, il centrocampista laziale Marco Parolo ha parlato anche della lotta per l'Europa che vede la sua Lazio attualmente fuori da tutto, all'ottavo posto: "Quando ci son tante squadre a lottare vuol dire che la competizione sarà alta. Il tanto divario a volte fa vincere partite quasi senza giocare. In questo momento ripartiamo da zero, e dobbiamo rincorrere. Forse però è più bello fare il cacciatore che la lepre".