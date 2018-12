RMC SPORT - Lazio, Parolo: "Fa male pareggiare questa partita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, dopo il pareggio contro la Sampdoria ha parlato in zona mista anche a RMC Sport: "Fa male pareggiare questa partita perché abbiamo fatto una gara vera, importante da gruppo unito e compatto. Dopo il vantaggio è calata la tensione e siamo stati poco lucidi. Mi prendo le mie responsabilità perché su quella palla all'ultimo secondo sarei dovuto andare al limite dell'area a saltare. Ho fatto un errore che non dovevo commettere. La Lazio ha fatto una prova di fame, di voglia mentre la Sampdoria ha fatto un tiro e mezzo e due gol. Noi abbiamo tirato 21 volte ma a volte sembra proprio che la palla non voglia entrare, ma noi siamo uniti e dobbiamo solo uscire da questo momento negativo".