RMC SPORT - Lazio, Parolo: "Noi poco cattivi. Impariamo dagli errori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha parlato in zona mista dopo la vittoria anche ai microfoni di RMC Sport: "Non siamo stati cattivi nelle due aree di rigore. Come occasioni almeno nel primo tempo siamo stati pari con la differenza che loro hanno segnato due volte e noi no, sono stati più cattivi e determinati di noi. Queste partite ci servono per crescere, andiamo avanti e l'obiettivo è di ripartire subito e fare più punti possibile. Vogliamo dimostrare di poter giocare anche contro le grandi. Dobbiamo ripartire facendo tesoro degli errori fatti".

E' una questione di mentalità contro le grandi?

"Le big sono squadre con giocatori importanti che hanno speso tanto. La Lazio può diventare grande ma le altre lo sono già e hanno una cattiveria che noi ancora non abbiamo. Stasera non siamo stati decisivi nelle occasioni determinanti. La colpa è un po' di tutti. Il primo gol ci ha tagliato un po' le gambe ma ormai l'Inter è il passato e guardiamo avanti. L'obiettivo è farci trovare pronti contro le big nel girone di ritorno".