RMC SPORT - Lazio, Parolo: "Ottima gara per 75' ma con la Juve non basta"

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha parlato nel post-partita della sfida persa contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport: "Abbiamo fatto un'ottima partita per 75' anche se con la Juve non basta. Spesso sembrava che gli altri dovessero vincere ed invece vinceva lei. Hanno tanti cambi forti, noi non abbiamo tenuta alta l'attenzione per evitare il gol. Ripartiamo dalla prestazione e dalla voglia di giocarsela con tutti. A me gira le scatole perdere, ed il rammarico è grosso. Ma dobbiamo anche essere positivi e guardare la voglia di lottare. Cerco di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno e cancellare le indecisioni che ci sono costate la partita. Zona Europa? Quando ci son tante squadre a lottare vuol dire che la competizione sarà alta. Il tanto divario a volte fa vincere partite quasi senza giocare. In questo momento ripartiamo da zero, e dobbiamo rincorrere. Forse però è più bello fare il cacciatore che la lepre. Quando si gioca, se si ha voglia, si può fare dove si vuole. Il mister mi ha detto di giocare esterno e a 34 anni hai anche una certa esperienza: se usi un po' di intelligenza ce la fai. Rigore dato alla Juve? Se questo è rigore magari ce ne daranno uno simile a noi più avanti. Se giochiamo con lo spirito che abbiamo possiamo fare bene, ora prima di tutto c'è da guadagnare la semifinale di Coppa Italia da guadagnare a San Siro".