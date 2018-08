RMC SPORT - Lazio, Peruzzi: "Gruppo duro, ma vogliamo vincere la coppa"

Fonte: Dal nostro inviato al Grimaldi Forum di Montecarlo, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Federico Gaetano

Il club manager della Lazio Angelo Peruzzi ha parlato dal Grimaldi Forum di Montecarlo dopo il sorteggio di Europa League con i biancocelesti inseriti nel gruppo con OM, Eintracht e Apollon: "E' il gruppo più difficile, abbiamo OM e Eintracht che sono due grandissime squadre e col Limassol non sarà così semplice come si può pensare. L'OM è andato in finale l'anno scorso, hanno un grande tecnico, ottimi giocatori e uno stadio caldissimo. Rudi Garcia e Strootman? Non sarà un derby, pensiamo all'OM come squadra. Hanno un ottimo gruppo di giocatori. La Lazio punta sull'Europa League come obiettivo? Ci puntiamo come puntiamo a far bene in campionato, vogliamo ottenere il massimo da ogni obiettivo".