RMC SPORT - Lazio, Strakosha: "Fino al 50' siamo stati una grande squadra"

Fonte: Dal nostro inviato Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In mixed zone Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ha commentato la disfatta contro il Salisburgo in Europa League: "Ho messo qualcosa anch'io sul secondo gol, poi abbiamo avuto un blackout e loro hanno vinto meritatamente".

Sembrava essersi messa bene.

"Anche secondo me era così, poi è sembrato un po' meno".

Non avete gestito bene il momento di difficoltà.

"No, non credo sia stato quello. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo preso l'1-1 troppo velocemente dopo il vantaggio. Poi nel secondo gol è successo quello che è successo e sono arrivati gli altri due gol".

Il Salisburgo sembrava inferiore.

"Forse lo sembrava, ma se arrivi ai quarti battendo il Borussia Dortmund vuol dire che non lo sei. Noi abbiamo dimostrato fino al 50' che siamo una grande squadra. Poi quello che è successo oggi finisce oggi, ora pensiamo al derby che è importante".

Come ci arriverete?

"Arriveremo carichi".