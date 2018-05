RMC SPORT - Lazzari: "Salvezza il nostro Scudetto. Futuro? Vedrò la SPAL"

Fonte: Dalla nostra inviata, Luciana Magistrato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine del "Memorial Galli", il centrocampista della SPAL Manuel Lazzari ha parlato così della stagione e del suo futuro ai microfoni di RMC Sport: "Sono molto felice di essere qui e ricevere questo premio. Il Memorial Galli è davvero un bel torneo. Salvezza? Abbiamo fatto un miracolo. Sapevamo che da neo-promossa sarebbe stata dura salvarci, tutti ci davano per spacciati all'inizio, ma siamo orgogliosi di aver lavorato, sofferto e lottato fino alla fine. Ci siamo meritati di restare in Serie A. La nostra salvezza è stata come uno Scudetto, se ripenso alla vittoria con la Samp mi vengono ancora i brividi. Futuro? Per ora non so niente, penso solamente a godermi le vacanze. Poi dovrò sicuramente incontrare la società per definire il mio futuro, ma ci penserò più avanti. Semplici? È stato un allenatore veramente importante per me, con lui sono diventato un altro giocatore. Dovrò ringraziarlo per sempre, ha rappresentato la mia svolta e mi ha fatto crescere da tantissimi punti di vista. Interesse della Fiorentina? Sono usciti i nomi di tante squadre di alto livello su di me. Sono tutte grandi piazze. Nazionale? È un sogno di tutti noi calciatori. Se arriverà, sarò felicissimo. Se non arriverà, ce l'avrò comunque messa tutta".