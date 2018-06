RMC SPORT - Lazzari: "Semplici importantissimo. Prima neanche giocavo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport Network, a margine del premio Carlino d'Oro, è intervenuto il giocatore della Spal, Manuel Lazzari, per raccontare il suo rapporto con Leonardo Semplici: "Per me è stato importantissimo. Prima che arrivasse lui neanche giocavo, con Semplici la mia carriera è cambiata. Sono felice che ci sia lui. Per noi è un bene che rimanga, ha fatto una grande scelta nonostante le offerte: partiremo da un punto di partenza solido. Il prossimo anno per la Spal sarà molto più difficile, perchè in Serie A sono salite piazze importanti".