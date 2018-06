RMC SPORT - Ledesma: "Sarri? Sono scelte, ma spero trovi panchina"

© foto di Federico Gaetano

Cristian Ledesma ha parlato prima dell'evento Di padre in figlio dove si scontreranno due squadre di glorie di Lazio e West Ham. "I dubbi su Inzaghi potevano essere normali, ma hanno dimostrato - sia lui che la squadra - consapevolezza di quel che voleva fare sul campo".

Su Milinkovic-Savic. "Finché si leggono prezzi alti sui giornali o sulle televisioni non si sa. Bisogna vedere la volontà di tutti e tre, anche della società e dell'allenatore, oltre che da calciatore. Da tifoso spero rimanga, gli consiglierei di rimanere per un ulteriore salto".

Su Lucas Leiva. "È stato molto importante, ha dimostrato in passato come fosse un grande calciatore. Negli ultimi anni non ha giocato molto, ma è di livello internazionale e ora è fondamentale".

Sull'arrivo di Ancelotti a Napoli. "È stato inaspettato ma bello allo stesso tempo, che un allenatore del genere penso sia positivo".

Su Sarri eventualmente fermo. "Non si sa mai, sono scelte, soprattutto per gli allenatori. Ha dimostrato grandi cose, speriamo trovi il modo per continuare a lavorare".