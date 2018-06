RMC SPORT - Lega Serie A, sono sei i soggetti interessati ai diritti tv

Fonte: dall'inviato in Lega Serie A Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono quindi sei i soggetti interessati all'acquisizione dei diritti audiovisivi: Sky, Mediaset, MediaPro, TIM, Perform e Italia Way. E' in corso l’assemblea della Lega Serie A per decidere sull’assegnazione dei diritti. Al via dunque le trattative private per i diritti tv del campionato di massima serie per il triennio 2018/21, che potrebbero entrare nel vivo già nel pomeriggio.