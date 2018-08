RMC SPORT - Legrottaglie: "Ieri buon Chievo e una discreta Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, Nicola Legrottaglie ha commentato il match di ieri fra Chievo e Juventus: “Ha fatto quello che doveva fare una squadra come il Chievo, cioè non mollare, chiudere gli spazi e cercare le poche occasioni che la Juve concedeva. Più di questo penso che il Chievo non poteva fare. Buon Chievo e anche una discreta Juve”.

Fiducioso per il Chievo? “Con la Juve è normale che il Chievo giocasse in quella maniera. Il problema del calcio italiano è che queste squadre devono confrontarsi in match dove devono essere loro a fare la partita. La difficoltà per le squadre che dovranno lottare per la salvezza è quando si devono vincere le partite”.

Come si può marcare Cristiano Ronaldo? “La differenza fra Ronaldo e altri grandi giocatori è che lui, pur essendo in una giornata no fra virgolette, per come interpreta il calcio crea l’occasione. Il gol lo farà sempre. Sarà difficile frenare Ronaldo in tutti i novanta minuti. Però si può fare qualcosa giocando come fa il Chievo, raddoppiando sempre senza mai concedere l’uno contro uno”.

Clicca nel link in basso per ascoltare l'intervista in versione integrale.