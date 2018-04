RMC SPORT - Leno-Napoli, Parisi: “Clausola alla portata degli azzurri”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport Network durante la trasmissione A Tutto Napoli, organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net, l'agente Fabio Parisi ha parlato in vista di Milan-Napoli e dell'interesse del club azzurro nei riguardi di Bernd Leno (26).

Domenica ci sarà la sfida tra Milan e Napoli, che gara sarà? “Mi aspetto una grande partita, di grandissimo livello anche se non è uno scontro diretto per lo Scudetto come lo era negli anni '80. Certamente sarà una partita interessante sotto tanti aspetti, il Napoli deve continuare la propria corsa mentre il Milan deve continuare la rincorsa Champions. Sarà una sfida tra due allenatori sanguigni, diversi tra loro. Sarri fa giocare la squadra in un modo particolare, Gattuso ha avuto la chance di allenare il Milan e sta trasmettendo i valori che permettevano ai rossoneri di essere competitivi ad altissimi livelli. Il Milan adesso sta iniziando a giocare anche un calcio frutto del lavoro quotidiano sul campo, si iniziano a vedere movimenti tra i reparti. Ci sarà spettacolo a San Siro, stadio che dovrebbe essere esaurito”.

Proiettandoci all'argomento mercato, c'è Reina che dovrebbe finire al Milan. Si aspetta la solita prestazione da parte sua? “Assolutamente sì, è un professionista esemplare. Non oso pensare che possa esserci un minimo di condizionamento da parte sua, non vedo nessun tipo di problema”.

Al posto di Reina, in casa Napoli potrebbe esserci Leno. “Io ho un rapporto di collaborazione e amicizia con Uli Ferber e con i due rappresentanti del calciatore. Quando e se inizierà una trattativa, sarò ben felice di poter dare il mio contributo. Leno è un portiere che il Napoli sta seguendo, inutile negarlo, la politica del club è quella di non farsi mai trovare impreparato sul club. È tanto tempo che il Napoli segue tanti portieri, Leno è uno dei profili giusti per raccogliere l'eredità di Reina. Credo che il Napoli aspettasse le gare decisive, poi si muoverà per il ruolo di portiere. Smentisco categoricamente che al momento ci sia una trattativa avviata”.

Qual è la situazione contrattuale di Leno? “Non si fanno cifre finché non inizia una trattativa, il portiere ha una clausola rescissoria alta ma alla portata del Napoli. E' un calciatore importante, ha esperienza, sarà al Mondiale con la Germania, ha giocato la Champions col Bayer Leverkusen, è giovane e quindi è un profilo che il Napoli segue. Se dovesse essere lui il prescelto, ne parleremo con le Società”.