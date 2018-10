RMC SPORT - Leonardo: "Ibrahimovic? Fuori luogo parlare ora di mercato"

Fonte: dagli inviati a Montecarlo, Lorenzo Marucci e Marco Frattino

Leonardo, direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan, parla della suggestione di mercato Zlatan Ibrahimovic: "Io penso che parlare adesso di mercato sia un po' fuori. Pensiamo alla crescita della squadra e sinceramente abbiamo visto una reazione importante dopo due sconfitte, cosa molto importante. Siamo quinti in classifica con una partita in meno a tre punti dalla zona Champions che rimane il nostro obiettivo anche se sappiamo che non sarà facile. Non dimentichiamoci da dove siamo partiti: al 20 luglio eravamo squalificati in Europa League, avevamo tanti giocatori che volevano andar via. Una squadra sicuramente da rianimare e lo è ancora. E poi negli ultimi anni il Milan ha faticato, arrivava 6°-7°-8° e non possiamo pensare che da un giorno all'altro diventi una squadra da scudetto. Mi sembra che ci siano aspettative esagerate, noi siamo tranquilli perché abbiamo tracciato una linea e ci siamo abbastanza dentro".