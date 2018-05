RMC SPORT - Leonardo: "L'Inter poteva fare di più. Gattuso mi piace"

© foto di Marco Iorio/Image Sport

Leonardo, ex allenatore anche di Inter e Milan, ha parlato a RMC Sport Live Show a margine del Moby Dick Festival: "Il calcio italiano lo sento un po' mio perché ci sono da tanti anni e dispiace non vedere l'Italia ai Mondiali. Non era immaginabile che l'Italia non si qualificasse al Mondiale, fa un effetto davvero molto forte".

Mancini ct dell'Italia ti piacerebbe?

"E' un grande nome. Non è ancora deciso ma l'Italia in questo momento può contare su ottimi allenatori e Mancini è uno di questi. Con lui la Nazionale sarebbe messa bene".

Il Milan di Gattuso ti piace, riuscirà ad andare in Europa League?

"Sono tanti anni che Milan e Inter stanno fuori dalla Champions League e questa è una grande perdita perché hanno fatto la storia del calcio italiano in Europa. Speriamo trovino la strada giusta per tornare in alto. Gattuso mi piace molto, lo conosco bene ed ha portato in panchina la sua personalità".

Ti piacerebbe vedere il VAR anche in Champions League?

"Si deve scegliere un via. Penso sinceramente che sarà difficile oggi fare a meno della tecnologia. La tendenza è che sempre più campionati utilizzeranno il VAR".

L'Inter ti ha deluso in questa stagione?

"Ci aspettavamo un campionato migliore. Ha passato un momento difficile e ancora non ha un posto in Champions League. Sicuramente ci si aspettava di più dalla squadra nerazzurra".