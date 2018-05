RMC SPORT - Leonardo: "Mancini ct? Con lui l'Italia sarebbe messa bene"

© foto di Federico Gaetano

Leonardo, ex allenatore anche di Inter e Milan, ha parlato a RMC Sport Live Show a margine del Moby Dick Festival sulla possibilità che Roberto Mancini prenda il ruolo di ct della Nazionale italiana: "E' un grande nome. Non è ancora deciso ma l'Italia in questo momento può contare su ottimi allenatori e Mancini è uno di questi. Con lui la Nazionale sarebbe messa bene".