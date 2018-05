RMC SPORT - Lichtsteiner ufficializza l'addio: "Non giocherò in Serie A"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

© foto di J.M.Colomo

Stephan Lichtsteiner, laterale della Juventus, ha parlato così in zona mista dopo la vittoria sul Bologna: “Se sarà l’ultimo Scudetto alla Juventus? Sì è sicuro che sarà il mio ultimo anno qui. È stato importante prendere i tre punti. Dove andrò adesso? Non posso dire il nome della squadra, solo che non sarà in Serie A. Oggi abbiamo regalato un calcio di rigore, ma noi abbiamo avuto la qualità e il carattere per ribaltare la partita. Come mai vado via? Bisogna trovare dei nuovi stimoli ogni tanto, uscire un po’ dalla comfort zone e cercare nuove motivazioni”.