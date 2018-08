RMC SPORT - Livorno, Protti: "Il premio? Credo lo meritasse CR7"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto l’ex calciatore Igor Protti, attualmente club manager del Livorno: “Il mercato? Abbiamo mantenuto alcuni calciatori molto importanti, che hanno grandissima esperienza, ne abbiamo acquistati altrettanti, giovani che hanno dimostrato le loro qualità. Siamo convinti di poter giocare un campionato equilibrato, alla prima giornata ci sono stati diversi pareggi. Sappiamo però di dover lottare”.

Com’è vivere Spinelli con un altro ruolo? “Ho lo stesso rapporto sia da calciatore che da dirigente, credo di dover essere giudicato per quello che faccio. Cerchiamo di tirare fuori il meglio dai nostri calciatori, il rapporto è rimasto lo stesso rispetto a quando giocavo”.

L’assenza di Ronaldo a Montecarlo? Ha fatto bene o male? “Per me è difficile mettermi nei panni di CR7. Non saprei. Un premio è sempre bello, vuol dire che hai fatto qualcosa di importante. Magari se sei il calciatore più forte del mondo ti aspetti qualcosa in più. Se è giusto il premio a Modric? Se si valuta la Champions League merita Ronaldo, purtroppo il premio non lo do io”.

Il fallimento del Bari? “Questo calcio ha bisogno di trovare una medicina forte per far sì di non trovarsi ogni anno a fare la conta di chi non si può iscrivere. Chiaramente la vicenda del Bari mi ha toccato, c’è grande delusione. Chi di dovere deve trovare la soluzione, servono regole chiare”.

Domenica per il Livorno trasferta a Pescara. “Per noi non è un campo normale, c’è il ricordo di Morosini. Il primo pensiero sarà lui. Poi bisognerà giocare. Siamo una neopromossa e dobbiamo calarci nella mentalità della Serie B. È un campionato davvero molto equilibrato, noi non abbiamo giocato e dobbiamo dimostrare di essere all’altezza”.

La tua griglia del campionato di Serie B? “Secondo me ci sono le tre retrocesse dalla Serie A come favorite. A queste si aggiungono Palermo e Cremonese che si stanno affrontando adesso”.

Chi vedi bene in Serie A? "Sarebbe facile dire Ronaldo. Credo che farà molto bene Higuain"