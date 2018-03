RMC SPORT - Lo Monaco: "Sabatini-Ausilio fanno lo stesso lavoro"

© foto di Federico De Luca

Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, durante il suo intervento nel Live Show di RMC Sport ha analizzato così la notizia della separazione tra Sabatini e il gruppo Suning: "Sabatini non è mai stato un direttore generale, un amministratore delegato e non ha mai avuto il controllo delle società in senso generale. Lui è sempre stato un direttore sportivo, bravo, ma un direttore sportivo, che poi è lo stesso ruolo di Ausilio. Se il gruppo intende prendere un dirigente per sostituire Sabatini penso che lo sostituirà più con un direttore generale, perché il direttore sportivo ce l'hanno già in casa. Sarebbe una sovrapposizione di compiti che già strideva prima e che è andata bene avanti sena sussulti per l'intelligenza dei due personaggi. Sabatini è sicuramente un ds importante, uno dei più bravi che c'è in Italia e quindi ha saputo gestire il suo rapporto con Ausilio ma alla fine fanno lo stesso lavoro"