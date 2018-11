RMC SPORT - Lollobrigida: "Ventura dovrebbe dire addio al calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Lollobrigida, giornalista di RaiSport, è stato intercettato a Napoli agli Italian Sport Award da RMC Sport. Ecco le sue parole.

Sul tonfo dell’Inter

"Inaspettato nelle dimensioni il ko di Bergamo, ma spesso Spalletti ha queste amnesie. E’ uno che riesce a trovare i ruoli ai giocatori, ma ha cambiato forse troppo stavolta. Ancelotti al Napoli riesce a trasmettere continuità. Se vuoi arrivare fino in cima, serve ancora qualcosa. E ha ragione a dirlo Spalletti. Inter anti-Juve? Tanti punti in meno, visto chi ha davanti, perché la Juve non concede. L’anti-Juve è la Juve stessa. Se ci sarà un calo, le altre ne devono approfittare. E vedo il Napoli favorito".

Sulla Roma

"Servono ulteriori prove, per ora è la quarta forza del campionato. La semifinale di Champions della scorso anno è episodica. Rispetto a Milan e Lazio è favorita per il quarto posto. Schick? Mi auguro che gli serva il gol alla Samp. Forse sente troppo il dualismo con Dzeko. Tecnicamente non si discute. Non so quanto abbia contato il problema di salute dello scorso anno, ci vorranno altri banchi di prova".

Sulle dimissioni di Ventura dal Chievo

"Ha ragione Pellissier, non esiste che uno arriva già con la voglia di andare via. Un errore enorme il suo quello di accettare una panchina che non sentiva. Ha avuto anche poco rispetto della squadra e della tifoseria. Dovrebbe avere il coraggio di dire anche addio in toto, sarebbe più dignitoso. Dirà davvero addio? Non credo, è un uomo orgoglioso, ma a volte serve anche tirare i remi in barca con onore. Come ha fatto Capello".