© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto Raffaele Longo, ex giocatore di Napoli e Parma: "Il Napoli? Criticare Ancelotti è una follia totale. Purtroppo a Napoli si fa il paragone con la Juventus e questo non è giusto perché la squadra di Ancelotti sta facendo un ottimo campionato. E' difficile poi arrivare davanti a una squadra che le vince tutte. Juve squadra di marziani".

Il Napoli deve puntare a vincere l'Europa League?

"Può arrivare in fondo ma anche in Europa League ci sono squadre fortissime. Il Napoli in Champions ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Sono convinto che in Europa League il Napoli può arrivare in fondo ma ci sono squadre molto forti. In campionato il secondo posto credo che ormai sia acquisito visti i distacchi dalla prima e dalla terza".