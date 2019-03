RMC SPORT - Loria: "Ranieri, per un romanista è un orgoglio tornare a casa"

© foto di Alberto Fornasari

Simone Loria, ex difensore anche di Roma, Torino e Atalanta, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del primo tempo di Juventus-Udinese: "Per un allenatore romano e romanista come Ranieri tornare a casa penso sia un orgoglio. Una volta arrivato a Roma dieci anni fa ci ritorna volentieri adesso. Sente che la squadra è in difficoltà e Ranieri vuole dare una mano per cambiare le cose. E' un tecnico che dà serenità alla squadra e quando l'ambiente è un po' caldo e particolare lui è uno che rasserena tutti e fa in modo che i giocatori siano tranquilli. E' in grado di dare la scossa e allo stesso tempo dare serenità a questa Roma per chiudere al meglio la stagione.".

Torino, può essere l'anno buono per tornare in Europa?

"Per come è messa la classifica ora il Torino ha tutte le possibilità per fare bene. Non è semplice ma anche contro il Chievo Verona la vittoria è arrivata nel finale. Il Torino va un po' in difficoltà quando deve imporre il proprio gioco specie contro questo tipo di squadra. Ci sono le possibilità per far bene ma non dipende solo dal Torino ma anche dalle altre formazioni coinvolte nella lotta per un posto in Europa League".

Tra Atalanta e Torino chi è più attrezzato per arrivare in Europa?

"Come mentalità e qualità di gioco penso l'Atalanta. Per l'interpretazione delle partite la squadra di Gasperini è messa meglio. Ha dimostrato di poter far bene e non è arrivata ai gironi di Europa League solo per sfortuna. Adesso dopo un periodo non buono ha ripreso a macinare gioco ed è nuovamente a giocarsi un posto in Europa".

Tu hai una scuola calcio, che ci puoi dire del tuo lavoro?

"In Italia non c'è stato un certo ricambio generazionale specie dopo il 2006 ma anche dopo il 2010. Zaniolo? Ha giocato grazie a Di Francesco, tecnico che ha una visione del calcio giusta, cioè quella di valorizzare i giovani. In Italia invece si aspetta troppo per far giocare certi giocatori. Se guardiamo l'Ajax fanno giocare i ragazzi di 20 anni in Champions League".