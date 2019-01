RMC SPORT - Lotito: "Serve un riordino delle norme sportive per gli stadi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del vertice organizzato presso la ‘Scuola Superiore di Polizia’ a Roma, il patron della Lazio Claudio Lotito parla così a RMC Sport di quanto si è detto quest'oggi: "Ognuno deve svolgere il proprio ruolo, le norme sportive si devono adeguare ma servono atteggiamenti sostanziali e non formali. Serve un riordino di tutte le norme, che sono datate, per riarmonizzarle e renderle compatibili con quelle civili e penali. Rivisitare la responsabilità oggettivo in base a determinati comportamenti credo sia necessario, non possiamo mettere a presidiare ogni spettatore da un poliziotto. Il singolo va colpito in modo certo e severo se disattende le regole. Il primo intervento che feci in Lega, nel 2004, era sul rendere gli stadi polifunzionali e fruibili 24 ore su 24".

E' cambiato qualcosa nell'affrontare la violenza in questi venti anni?

"Nella tifoseria della Lazio secondo lei è cambiato qualcosa? Se c'è l'impegno di tutti, dei tifosi, delle società e di tutti quelli che vogliono il bene del calcio, che è un bene del paese, viene valorizzato tutto. Lo sport, in particolar modo il calcio che è il gioco più semplice e diffuso al mondo, che coinvolge emotivamente milioni e milioni di persone, va valorizzato".

Questione riunione come la valuta?

"Io ho fatto il mio intervento, hanno parlato i rappresentanti delle varie categorie. E' stato detto che alcune partite a rischio devono essere fatti in orari diversi. E' ora di finirla con questa comunicazione distorta, bisogna consentire ai tifosi di andare alla partita con la sciarpa della propria squadra, senza rischiare. I polacchi e gli inglesi vengono noi a scatenarsi perché glielo consentiamo, in Inghilterra vanno in galera e hanno chiuso, tolgono loro anche i diritti civili".

Lei è stato il primo a creare una sorta di contrapposizione con i tifosi, poi ha raggiunto una mediazione?

"Mai, nessuna. La tifoseria fa la tifoseria, oggi forse ha un comportamento più responsabile e rispettoso. La mia azione ha prodotto e sta producendo dei risultati. Io non contesto il comportamento dell'appassionato, ma del mascalzone, del delinquente. La tifoseria della Lazio ora ha ha un comportamento diverso, forse perché non ha avuto una sponda da parte della società".

I tifosi si devono aspettare una Lazio più forte dopo gennaio?

"Se ne occupa Tare, la Lazio da come l'ho presa io ad oggi, vale a dire in lotta sempre per i primi posti. Da quando sono presidente io è la società che dopo le grandi ha vinto più di tutte, ha 200 milioni di proprietà immobiliari e 600 milioni di capitale giocatori".