Il Napoli ha superato domenica in extremis il Cagliari grazie a una perla su punizione di Arek Milik. Attraverso RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, l'ex attaccante azzurro Cristiano Lucarelli ha affrontato i temi legati alla formazione partenopea. “Milik? A Bergamo e Cagliari ha regalato due vittorie e punti importanti al Napoli, che lascia gli azzurri dietro la Juve anche se il distacco resta importante. Peccato non sia riuscito a segnare anche a Liverpool, con maggior fortuna gli azzurri sarebbero agli ottavi di Champions. Milik è un ragazzo che, dopo qualche difficoltà fisiologica, sta dimostrando di essere un calciatore determinante, risolutivo. Può diventare molto importante per il Napoli”, ha detto l'ex tecnico di Catania e Livorno.