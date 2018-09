RMC SPORT - Luiso su Juve-Napoli: "Bianconeri favoriti, hanno più qualità"

Arriva Juventus-Napoli, la sfida scudetto. Ai microfoni di RMC Sport, l'ex attaccante Pasquale Luiso, compagno di squadra di Allegri ai tempi del Pescara, ha analizzato la gara: "Lui sì che era già un allenatore in campo. La partita sarà straordinaria. Il Napoli è in una forma strepitosa con Ancelotti che sta modificando il lavoro di Sarri. In attacco ci sono quei tre là davanti che rappresentano un attacco fantastico. Poi guardi la Juve con Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Dyabala. Sono due squadre che stanno bene anche se parte leggermente avanti la Juve per la qualità che ha e la panchina che ha”.