RMC SPORT - Lukovic: "Napoli, al San Paolo una Stella Rossa in fiducia"

© foto di Federico De Luca

Aleksandar Lukovic, ex difensore di Ascoli e Udinese che fino al 2017 ha giocato nella Stella Rossa ha parlato ai microfoni di 'RMC Sport'. E l'ha fatto nel corso della trasmissione 'A tutto Napoli', in onda tutti i lunedì sera dalle 19 alle 20. Mercoledì sera la squadra di Belgrado sarà al San Paolo per affrontare il Napoli: "Nessuno prima dell'inizio della Champions poteva aspettarsi che la Stella Rossa potesse fare così bene in questo girone. Nessuno soprattutto si aspettava la vittoria col Liverpool. Mercoledì al San Paolo arriverà una squadra carica, anche se a Napoli non sarà facile. Non so se riuscirà a ottenere un risultato positivo, ma ci proverà".

Come sta in questo momento la squadra rispetto alla gara d'andata col Napoli?

"Sta anche meglio. Queste settimane sono servite alla squadra per migliorare il gioco. Come detto prima, nessuno pensava che la Stella Rossa potesse giocarsela alla pari e invece i risultati positivi hanno aiutato. Per mercoledì c'è qualche dubbio di formazione, ma la squadra resta ottima e soprattutto l'allenatore è molto bravo. Al San Paolo la Stella Rossa se la giocherà in contropiede e proverà a non perdere".

Che atmosfera c'è attorno alla squadra?

"Un'atmosfera molto bella. E il club crede nell'Europa, tanto è vero che in campionato gioca una squadra e in Champions un'altra. Nell'ultima gara di campionato, ad esempio, c'è stato ampio turnover. Mercoledì credo ci sarà in campo la formazione tipo schierata fin qui in Champions".

Ci saranno tanti tifosi?

"Sicuramente. Mi aspetto anche tanti serbi che vivono in Italia. C'è tanta gioia per questa partita perché la Stella Rossa mancava dalla competizione da tanto tempo e c'è voglia di vederla in campo".

Che idea ti sei fatto del Napoli?

"Secondo me è la squadra del gruppo C gioca il miglior calcio. Poi ci può stare un passo falso dopo le gare delle Nazionali, ma è sicuramente una squadra fortissima con tanti giocatori di qualità. Per me, ripeto, gioca il miglior calcio in questo girone".