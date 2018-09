RMC SPORT - M.Colombo: Gazidis grande dirigente, non esclude Gandini"

Fonte: MilaNews.it

Durante la trasmissione Milan News su RMC Sport, Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così dell’arrivo di Ivan Gazidis come nuovo ad del Milan “Elliott ha scelto persone di grande spessore. Uno come Maldini si lega al Milan perché sa che il progetto non è a breve termine. All’Arsenal, Gazidis ha raddoppiato i ricavi dei Gunners. Con lui, il Milan ha preso un grande dirigente. Gandini? L’arrivo di Gazidis non esclude il ritorno di Gandini. So che i due si sono già sentiti. Nell’incontro a Londra di Luglio tra Gandini e Gordon Singer gli era stato offerto il ruolo di vice-amministratore delegato, quindi il ritorno di Umberto è ancora possibile. Gandini è ora alla Roma e quindi anche la sua partenza deve essere concordata”.

Su Donnarumma: "Il problema maggiore dell’anno scorso di Gigio era di vivere sotto pressione per la famosa questione del contratto in scadenza. Gattuso prima e Maldini poi lo hanno protetto, si sta cercando di togliere l’attenzione sulle sue prestazioni e di diminuire la pressione sulle sue spalle”.