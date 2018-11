RMC SPORT - Maifredi: "Rugani non all'altezza, pecca di personalità"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, è intervenuto Gigi Maifredi. L'ex tecnico della Juventus detto la sua in merito ai temi che attualmente tengono banco nel mondo bianconero, in particolare sulla spinosa situazione legata a Daniele Rugani, destinato a lasciare la Vecchia Signora. Queste le sue parole:



Mister, come si può commentare una situazione come quella che Rugani sta vivendo alla Juventus?

“Il papà di Rugani dovrebbe limitarsi a fare il padre e basta. Rugani non gioca perchè ha davanti due professori della difesa come Bonucci e Chiellini e concorre per il posto con Benatia, altro centrale di grande esperienza. Quando vuoi giocarti le tue chances ad altissimo livello puoi fare fatica, fa parte del gioco. Rugani in questi anni ha avuto spazio in Campionato e in Coppa Italia e deve essere orgoglioso di ciò che ha fatto in bianconero. La verità, tuttavia. è semplice: Rugani non è all'altezza di Bonucci e Chiellini, ed è dunque giusto che giochi meno. Andare al Napoli lo renderebbe un fuoriclasse? Assolutamente no, non è un giocatore di prima fascia e non mi sembra neanche che abbia la personalità del grande calciatore”.

E' un merito o un demerito per un difensore prendere poche ammonizioni?

“Io ricordo, ad esempio, che Beckenbauer veniva ammonito davvero di rado semplicemente perchè era perfetto. Rugani evidentemente temporeggia un po' troppo prima di intervenire...”

Una Juventus che subisce qualche gol di troppo: conseguenza di un gioco più propositivo scaturito dall'arrivo di Ronaldo?

“Va tenuto conto del fatto che la Juventus è una delle poche squadre a potersi permettere di giocare, di fatto, con due difensori: Alex Sandro e Cancelo sono due terzini molto propositivi e propensi ad offendere, difficile con questo assetto essere granitici. E' chiaro che la Juventus di quest'anno è stata pensata per offendere, viste anche le caratteristiche dei giocatori che supportano gli attaccanti. Sono certo che Allegri riuscirà a correggere le imperfezioni. I dettagli si limano vincendo e questa Juventus sa soltanto vincere.”