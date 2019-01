RMC SPORT - Maillard-Pacini: "Allan-PSG, adesso impossibile per 80mln"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Guillaume Maillard-Pacini, giornalista di Eurosport France, è intervenuto nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli', in onda sulle frequenze di RMC Sport, per commentare l'interesse del Paris Saint-Germain per Allan. "Il PSG deve fare i conti con la grana Rabiot, è una situazione che andrà avanti fino a giugno. Il PSG ha bisogno di due centrocampisti, perché Verratti s'è infortunato. Allan è un profilo che piace a Tuchel, è innegabile soprattutto dopo le due gare di Champions League. Il tecnico parigino dice sempre che attende due calciatori per la mediana entro la fine del mercato invernale. Il problema è legato al prezzo: il PSG non spende a gennaio 80 milioni di euro, il budget è di 35-40 milioni di euro. C'è un'offerta per l'ex romanista Paredes. Il PSG non spende 80 milioni a gennaio a causa del Fair-Play Finanziario, è impossibile. Forse potrebbe farlo in estate, ma adesso non può permetterselo. Quaranta milioni di euro non sarebbe un'offerta valida per mettere le mani sul cartellino di Allan", le sue parole.