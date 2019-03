RMC SPORT - Maini: "Porto decisivo per Di Francesco, rischia l'esonero"

Giampiero Maini, ex centrocampista tra le altre di Roma, Milan e Vicenza, ha parlato nel corso del "Live Show" di RMC Sport di Roma e Milan ripartendo dalla Champions League: "Sensazioni in vista della sfida contro il Porto? C'è trepidazione dopo la scossa negativa del derby. Si ha il timore che possa ripercuotersi sulla sfida di Champions. Sarà una sfida difficile, anche da un punto di vista ambientale. E' una stagione diversa da quella dell'anno scorso. La Roma ha alternato buone cose con cose molto negative come nel derby. Non ci sono certezze. E' vero che in Champions non ha mai fallito nell'approccio e speriamo che non fallisca proprio stasera. Di Francesco? E' una partita delicata anche per lui. A Roma la società è ambiziosa e con i problemi della squadra, senza il passaggio del turno potrebbe profilarsi l'esonero. Questo è anche quello che si dice in città. Io gli auguro di cuore a lui e alla Roma di passare il turno. Speriamo che la squadra scenda in campo senza pensieri negativi ritrovando tutta la determinazione del caso. Squadra costruita per DiFra o no? Mi capita a volte di parlare con lui di questo e non vi dico cosa mi risponde (ride). Nell'interpretare il 4-3-3 ha un solo giocatore per fare il vertice basso e questo è ovviamente un problema. C'è un errore di costruzione della squadra. Poi se vogliamo spaziare sugli esterni, penso che avesse bisogno di un esterno alto diverso da quelli che ha a disposizione. Ha dovuto provare ad adattare anche Zaniolo. Il rapporto con Monchi? Ha sposato la causa a pieno e di conseguenza si stanno dando sostegno a vicenda come è giusto che sia. Pur sapendo che ci sono dei problemi. Pastore ha evidenziato una difficile collocazione all'interno della squadra. Sono problemi che appartengono più a Monchi che all'allenatore anche se poi li deve mandare lui in campo. Zaniolo? E' il fiore all'occhiello di Monchi e Di Francesco è stato bravissimo a farlo crescere. Mi auguro di vederlo ancora con la maglia della Roma, ma non è facile. Poter pensare che se bussa una porta una società top con 80 milioni a giugno, è normale farci un pensiero. Potenzialmente potrebbero guadagnare dieci volte tante. Un club come la Roma, visto cosa è successo nel passato, penso che faccia fatica a trattenerlo. Il Milan? Non mi aspettavo una rincorsa così decisa al terzo posto. Ha trovato una quadratura importante e Gattuso è stato veramente molto bravo. Anche se è stato messo in discussione poi si è tirato fuori dai problemi. Con Paquetà e Piatek hanno risolto diversi problemi. Hanno ritrovato anche la qualità degli esterni".