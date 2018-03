RMC SPORT - Maksimovic: "Bello tornare a Torino. Futuro? Amo l'Italia"

Fonte: dal nostro inviato Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta della Serbia contro il Marocco all'Olimpico di Torino Nikola Maksimovic, difensore serbo di proprietà del Napoli attualmente in prestito allo Spartak Mosca, ha parlato in mix zone: "Sonno andato a giocare in Russia per il Mondiale. Mi serviva giocate per essere in considerazione. Il ritorno a Torino? Dopo un anno e mezzo è stato un piacere essere in campo qui. Sono contento. Il mio futuro? Io sono ancora un giocatore del Napoli e a giugno tornerò. Non si sa mai cosa può capitare. In Italia sto bene. La corsa scudetto? Spero vinca il Napoli, sono una squadra forte e lo scontro diretto sarà determinante. Cosa è successo con Sarri? Lui è un tecnico che non cambia molto e non mi piace molto. Io cercavo spazio, anche per il Mondiale, ma lui ha fatto altre scelte. Io con lui però ho un buon rapporto e per lui avrò sempre buone parole. Ljajic? E' un giocatore importante per la Serbia e per il Torino. Non credo sia possibile che in un Toro in difficoltà come quello attuale non ci sia spazio per lui".