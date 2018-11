RMC SPORT - Maksimovic: "Dobbiamo evitare i cali di concentrazione"

Fonte: Dall'inviato Marco Frattino

Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, ha parlato in mixed zone al termine della sfida vinta per 5-1 contro l'Empoli: "Questi cinque gol sono importanti per gli attaccanti ma anche per la squadra, danno fiducia. Se fosse finita 1-0 sarebbe stato comunque un ottimo risultato. Ora testa alla partita di martedì, è importante e può essere determinante. Abbiamo sofferto una decina di minuti nel secondo tempo, è calata l'attenzione e siamo rimasti un po' lunghi, non dobbiamo farlo perché prendiamo puntualmente gol con 1-2 occasioni e questi cali di concentrazione non devono succedere. Cerchiamo di migliorare, anche col PSG abbiamo preso un gol nel finale che può costare tanto. Cerchiamo di migliorare e di crescere partita dopo partita. Difensore centrale o terzino? La differenza è che da centrale sei ultimo uomo e puoi pagare gli errori, mentre se giochi terzino c'è sempre qualcuno che ti copre. Per me cambia poco, so cosa devo fare e non ci sono difficoltà, cerco sempre di dare il massimo. Il mister non ci ha detto nulla, domani parleremo di quei minuti in cui abbiamo sofferto. Dispiace aver subito gol, dopo una partita in cui non abbiamo concesso molto. Siamo arrabbiati per quel calo di 10 minuti, è successo altre volte ma dobbiamo evitarlo. L'Empoli è stato comunque bravo a metterci in difficoltà, nonostante i 5 gol subiti hanno provato sempre a giocare e portano avanti lo stesso sistema da anni. Hanno messo in difficoltà anche la Juve".