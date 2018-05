RMC SPORT - Malagò: "Bene Mancini, ha rinunciato a maxi contratto"

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato a margine del premio Beppe Viola, consegnato oggi a Roma.

Sulle squadre B. "È un bel segnale, si dà la possibilità a tanti atleti, che magari fanno fatica a giocare in prima squadra, di avere una vetrina importante come quella della Lega Pro. Poi se dovessero esserci dei correttivi... bisogna ascoltare tutti, a meno che non siano posizioni singole, tocca ragionare di sistema. Che è lo specchio dei problemi del paese, tutti parlano, si riempiono la bocca, poi ci si paralizza perché nessuno è disposto a lasciare nulla dell'esistente. Qui al Coni qualcosa sta succedendo, deve farlo pure il mondo del calcio".

Sulla scelta del candidato della Lega. "Io sono di passaggio, per poche settimane, ma mi sembra molto sbagliata una possibile candidatura senza ascoltare la A, motore economico di tutto. La A dà circa il 10% dei diritti televisivi al sistema".

Sui cori di Sampdoria-Napoli. "Sono sempre stato molto duro nei confronti delle tifoserie che ci han fatto vergognare. Qui non c'è una classifica, è tutto sbagliato. Ho apprezzato l'intervento di Ferrero che ha denunciato con fermezza la situazione".

Su Mancini. "Si figuri se do un consiglio tecnico a Mancini, penso che debba vivere la realtà della Federazione il più possibile, dialogando con le varie squadre di supporto e di confronto. La prima cosa l'ha fatta mettendosi in discussione, mi è piaciuto l'approccio rinunciando a due anni di contratto in Russia".

Sul campionato con il Var. "A me è piaciuto, è certificato che abbia risolto molte cose, non tutte. Ci sono delle statistiche sull'argomento, riconosciute dalle stesse squadre, che possono essere migliorate ulteriormente. Fra 5-10-20 anni diranno che l'Italia è stata innovatrice, devo dare merito a Tavecchio che ha avuto il coraggio di sostenerla".