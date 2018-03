RMC SPORT - Malagò: "Coppa Italia, sorteggio integrale per le squadre di A"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorteggio integrale, ma solo per le squadre di Serie A, per la prossima Coppa Italia. La conferma arriva da Giovanni Malagò: "Il format rimane questo, il sorteggio viene confermato: per le società di Serie A sarà integrale. Non è detto che terza contro settima si giochi in casa della terza. In attesa che anche la B possa avere il sorteggio integrale, ma questa è una mia opinione. Si è parlato del bando: durante l'assemblea è stato ratificato l'arrivo dei 64,5 milioni più IVA come acconto di Mediapro. È stata fatta una richiesta, giusta e sacrosanta, che il completamento per l'espletamento della garanzia arrivi il 26 aprile anziché il 21: l'assemblea ha dato disponibilità".