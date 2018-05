RMC SPORT - Malagò: "Diritti Tim Cup a Rai. Governance A, tutto rimandato"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina l’assemblea di Lega a Roma e Giovanni Malagò, presidente del CONI e Commissario della Serie A, parla in conferenza stampa. Queste le sue parole, raccolte dai microfoni di RMC Sport: "Tra le cose che bisogna segnalare c’è sicuramente la delibera all’unanimità dell’accettazione del bando per l’aggiudicazione dei diritti della Coppa Italia per i prossimi tre anni. Ci sono state offerte da parte della Rai e di Mediaset. Se li sono aggiudicati i primi. La Rai ha anche offerto il minimo obbligatorio per quanto riguarda i diritti radiofonici. Per ciò che riguarda la cessione dei diritti per l’estero della Coppa Italia si è ritenuto dare mandato al presidente di vendere il pacchetto differenziato. Un’altra cosa positiva è la conferma del partner industriale Panini per i prossimi sei anni. Per quanto riguarda la governance della Serie A si è deciso di rimandare tutto a una prossima assemblea. Oggi non si sarebbe potuta completare l’intera governance. Sono state convocate due nuove assemblee ed entrambe a Milano. La prima è possibile che vada deserta. Mediapro? Ritengo che non sia così determinante il giudizio del Tribunale per quanto riguarda l’adempimento contrattuale".