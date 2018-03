RMC SPORT - Malagò: "Elezioni FIGC? Credo i tempi saranno più lunghi"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa dell'elezione di tutti gli organi di governance, il CONI si prepara a "liberare" la Lega Serie A. Più completo che possa succedere in tempi brevi per quanto riguarda la FIGC. Parola a Giovanni Malagò: "Credo che le problematiche siano tante e variegate. Sono onesto: sulla Lega mi sono impegnato, forse sbilanciandomi, sul fatto di poter chiudere la partita in 60-90 giorni. Sulla FIGC potrei essere più preciso il 7 maggio, ci sono elementi che meritano riflessione. L'11 aprile il commissario Fabbricini incontrerà le varie componenti, lì sapremo essere più precisi".